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«Продюсер попросил «секси»: Бузова в черном боди с откровенным декольте покрасовалась перед камерой

Телеведущая для каждой съемки кардинально меняет образы.

«Продюсер попросил «секси»: Бузова в черном боди с откровенным декольте покрасовалась перед камерой
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Певица и телеведущая Ольга Бузова просто без ума от своей работы. Она не раз признавалась, что обожает ее за то, что в ней огромный простор для экспериментов. В том числе, со стилем. Ежедневно звезда участвует в ряде съемок, и к каждой кардинально меняет образы.

Накануне для выхода в эфир Ольга Бузова облачилась в черное боди с глубоким вырезом и джинсы с завышенной талией, декорированные разрезами на бедрах и стразами. «Сегодня наш продюсер попросил секси», — объяснила выбор наряда для певицы стилист проекта.

«А мы и не против», — подхватила Бузова, красуясь перед камерой.

— Нам даже пришлось боди резать!, — призналась эксперт по стилю.

— Что ни сделаешь ради того, чтобы быть секси, — констатировала телеведущая.

Среди аксессуаров, которыми дополнила свой дерзкий наряд Ольга Бузова, оказались красная помада и массивные серьги в форме звезд. Декольте теледива оставила без ничего.

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