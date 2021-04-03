По-весеннему ярко: Валерия появилась на дне рождения мужа в желтом платье с цветочным принтом

Звезда дополнила наряд сумочкой в тон и розовыми слингбэками.

Череда звездных дней рождения продолжается, и на этот раз свой личный новый год встретил продюсер Иосиф Пригожин. В первые минуты праздника эстафету поздравлений запустила жена именинника, певица Валерия. Звезда нежно обратилась к мужу и призналась ему в любви.

Вечером именинник собрал родных и друзей на празднике. Среди приглашенных – Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Инна и Стас Михайловы, Яна Рудковская, Наташа Королева и многие другие.

Певица Валерия появилась на дне рождения мужа в ярком весеннем наряде – желтом платье миди с мелким цветочным принтом. Завершили образ красочные акценты в виде желтой сумочки на плече и розовых слингбэков.

Поздравления Иосиф Пригожин принимал в виде музыкальных выступлений. Звездные гости порадовали именинника и приглашенных своими хитами. Например, Наташа Королева исполнила «Желтые тюльпаны», под которые зажгли все собравшиеся.

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