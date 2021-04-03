Модный babushka style: Ксения Бородина поддержала тренд на косынки

Пока весенняя погода переменчива и преподносит сюрпризы, многие звезды не спешат менять свой гардероб на более легкий. Не отказываются модницы и от головных уборов. Но в нынешнем сезоне носить шапку уже не комильфо. В тренды вновь выбился бабушкин платочек.

Стилист «Модного приговора» Илна Крил ранее обращала внимание девушек на этот тренд. Ведь он те только актуальный, но и невероятно практичный – не портит прическу. Многие модницы, в том числе звездные, уже взяли на вооружение этот совет.

Накануне тренд на платочки в стиле babushka style поддержала Ксения Бородина. Девушка нашла свободное время за рулем и запечатлела себя в яркой косынке на голове, повязанной как у наших бабушек.

Модно обыграть образ телеведущей помогли солнечные очки. Получилось свежо и актуально, как и любит Ксения.

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