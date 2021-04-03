В стиле медсестры: Яна Кошкина поддержала тренд на белые платья-халаты

Актриса вышла в свет в наряде-макси на запах.

Пандемия коронавируса отразилась на каждой из сфер жизни, включая фэшн-индустрию. Мода довольно быстро откликнулась на приоритеты в мире, предложив потребителям «больничный» стиль. И в тренды вышли наряды, напоминающие медицинскую форму и докторские халаты.

Модный эксперт Эвелина Хромченко ранее обратила внимание модниц – вдохновил дизайнеров и стилистов на этот реалистичный шаг образ врача, борющегося с новым штаммом вируса.

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Многие звезды уже вписали докторский стиль в свой гардероб. Накануне актриса Яна Кошкина отправилась на вечеринку в белоснежном платье-халате в пол. Изюминки в образ добавили декольте и высокий разрез, открывающий взглядам окружающих бесконечно длинную стройную ногу звезды. Многие из фолловеров в Instagram отметили, что их любимица похожа на секси-медсестру.

Яна Кошкина от души повеселилась под песни Григория Лепса, потанцевала и даже устроила небольшое дефиле – на радость поклонникам.

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