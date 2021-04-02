«Это здорово»: Игорь Николаев получил новое звание

Звание Народного артиста России Игорь Николаев получил еще в конце 2019 года. Но пандемия внесла свои коррективы, поэтому торжественное мероприятие перенесли на более поздний срок. Значок и удостоверение композитору вручили 2 апреля. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Это здорово, потому что у нас снова праздничное настроение и ощущение, что наградили еще раз! Спасибо всем вам, мои дорогие слушатели и зрители! В этом звании – ваша любовь ко мне и моим песням, которые я писал для вас все эти годы!», — написал Николаев.

Напомним, в этом году музыканту исполнился 61 год. Более десяти лет он женат на Юлии Проскуряковой. Пара воспитывает пятилетнюю дочь Веронику.

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