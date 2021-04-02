«Шпагатно-купельный вечер»: Волочкова позировала обнаженной, прикрывшись веником

На днях Анастасия Волочкова рассказала, что состоит в отношениях уже восемь месяцев. С мужчиной по имени Олег она познакомилась в нотариальной конторе прошлым летом. Известно, что 38-летний возлюбленный балерины был женат и воспитывает дочь. Лицо его она по-прежнему скрывает, когда публикует фото в своем микроблоге. А на личных снимках позирует как угодно.

В своем Instagram Анастасия поделилась кадром, на котором позировала в шпагате в своей любимой купели. Обнаженное тело она прикрыла лишь веником.

«Просто прекрасный банный пятничный шпагатно-купельный вечер», — написала Волочкова.

Напомним, в январе балерина отметила свой 45-й день рождения.

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