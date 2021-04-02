Маленькая принцесса: подросшая дочь Оли Рапунцель в пудровом платье из органзы предстала на детском празднике

Накануне старшей дочери бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Ольги Рапунцель и Димы Дмитренко, Василисе, исполнилось три года. В честь этого родители девочки устроили шикарный праздник в одном из детских развлекательных центров.

Ольга и Дима не поскупились, и вечеринка получилась веселой и состояла из обширной программы для детей и взрослых. Здесь были и аниматоры, и дискотека, и бумажное шоу, и вкусные угощения.

Виновница торжества произвела настоящий фурор своим бесподобным нарядом. Ольга Рапунцель нарядила Василису в платье из органзы с пышной юбкой в несколько ярусов пудрового цвета.

Вместе с Василисой и Ольгой Рапунцель запечатлелась Алена Рапунцель, которая тоже была на празднике вместе с сыном. Она пожелала племяннице расти послушной и красивой девочкой.

«Василиска, девочка моя, расти такой же послушной, умной и красивой девочкой, — написала Алена в Instagram. — Моя сестренка, ты лучшая мама, я тебя очень люблю».

Напомним, Алена Рапунцель станет участницей обновленного проекта «Дом-2», куда придет вместе с сыном, мамой и бойфрендом.

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