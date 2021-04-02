«Лиза и Маруся»: Максим Галкин запечатлел дочь в обнимку с пушистым питомцем

В одной из последних публикаций личного профиля юмориста Максима Галкина появилось свежее фото дочери артиста. Заботливый папа сфотографировал любимую малышку, а также ее четвероногого друга.

Лиза в яркой розовой футболке с рисунком и черных брюках запечатлелась в гостиной замка Пугачевой и Галкина. Девочка с заплетенными косами прислонилась к мягкому изумрудному стулу, на котором сидел пушистый шпиц.

Наследница примадонны российской эстрады приобняла свою лохматую любимицу. Девочка немного наклонилась вперед и посмотрела прямо в камеру Максима. Точно так же сделала собачка Лизы. Питомец Галкиной с высунутым розовым язычком смирно сидела и наблюдала за знаменитостью.

«Лиза и Маруся», — подписал получившийся снимок Галкин.

Поклонники семьи Галкиных и Пугачевой остались в восторге от позирующих Лизы и ее щенка. Умиляющиеся фанаты оставили множество положительных комментариев под фото:

«Ой,какая у вас Маруся классная. Не знала о ее существовании», «Красотки», «Лиза — красавица, а Маруси давненько не было», «Неразлучные подружки!!!», «Обе прекрасны», «Лиза такая взрослая на этом фото. Очень похожа на Вас, Максим», «Лапушки», «Какая красота: одна и вторая».

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