«Говорить об этой особенности важно»: Водянова опубликовала фото с младшей сестрой

У 38-летней супермодели Натальи Водяновой есть младшая сестра Оксана, которая живет с диагнозом «аутизм». Ежегодно 2 апреля во всем мире отмечается день информирования об этом заболевании, о чем в своем Instagram напомнила Наталья, опубликовав фото с сестрой.

«Говорить об этой особенности развития важно, ведь она, согласно международным исследованиям, диагностируется у каждого 54-го ребенка. Но, несмотря на такую распространенность, в обществе про людей с аутизмом знают недостаточно, а мифов так много, что они только укрепляют стигматизацию», — написала Водянова.

Напомним, в прошлом году супермодель вышла замуж за французского миллионера Антуана Арно, с которым встречалась почти десять лет, и родила двоих детей. Также у Натальи есть еще трое наследников от предыдущего брака.

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