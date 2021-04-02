«Я что, в Камбоджу родственникам звонила?»: Настасья Самбурская ответила на требования Виктора Дробыша

В Stories личного микроблога актрисы и певицы Настасьи Самбурской появились кадры, на которых знаменитость обращается к композитору Виктору Дробышу. Девушка записала претензии к продюсерскому центру, с которым до недавнего времени у нее был контракт.

«Вы не выполнили должное количество работ, указанныех там. Я имела полное законное право расторгнуть контракт. Что сделали Вы? Вы пошли в управляющую компанию, чтобы узнать, как разрушить мою квартиру. Я просто испугалась. Первый раз я испугалась, что у меня возникнут слишком большие сложности. Я задержалась еще на год, о чем жалею», — заявила Настасья.

Исполнительница подчеркнула, что команда продвижения артистов у Дробыша оставляла желать лучшего:

«Вы требуете с меня за пиар 400 тысяч рублей. А я расскажу, каких PR-ков Вы нанимали. Вот сижу я на мероприятии, меня туда пригласили. И мне звонит PR-ца из Вашего продюсерского центра и говорит: «А не хочешь ли ты посетить мероприятие такое?» А я уже на нем».

Также Настасья не понимает, почему с нее требуют один миллион двести тысяч рублей за услуги связи и Интернета.

«Я что в Камбоджу родственникам звонила?» — удивилась Настасья.

Артистка гневно продолжила предполагать, за что мог с нее взыскать такую сумму Дробыш. Также актриса рассказала, что ей лично приходилось пиарить других исполнителей композитора.

«Ну то есть Вы мне денег заплатите за это», — резюмировала Самбурская.

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