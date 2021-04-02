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«Хочу домой»: Стриженова опубликовала фото из больничной палаты

Рядом с телеведущей был муж.

«Хочу домой»: Стриженова опубликовала фото из больничной палаты
Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

На днях Екатерина Стриженова оступилась в телевизионной студии «Время покажет». В результате падения ведущая Первого канала получила перелом руки. Сейчас она находится в Боткинской больнице, но уже скучает по родным. В своем Instagram Екатерина опубликовала фото из палаты, на котором позировала рядом со спящим мужем.

«Хочу домой», — подписала снимок Стриженова.

Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Поправляйтесь! Все будет хорошо!» — писали пользователи Сети.

Напомним, 20 марта телеведущая отметила свой 53-й день рождения. С продюсером Александром Стриженовым она в браке более 30 лет. Пара воспитала двух дочек и уже успела стать бабушкой и дедушкой. Внука Петю им подарила старшая дочь Анастасия.

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