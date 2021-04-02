«Хочу домой»: Стриженова опубликовала фото из больничной палаты

На днях Екатерина Стриженова оступилась в телевизионной студии «Время покажет». В результате падения ведущая Первого канала получила перелом руки. Сейчас она находится в Боткинской больнице, но уже скучает по родным. В своем Instagram Екатерина опубликовала фото из палаты, на котором позировала рядом со спящим мужем.
«Хочу домой», — подписала снимок Стриженова.
Подписчики пожелали ей скорейшего выздоровления.
«Поправляйтесь! Все будет хорошо!» — писали пользователи Сети.
Напомним, 20 марта телеведущая отметила свой 53-й день рождения. С продюсером Александром Стриженовым она в браке более 30 лет. Пара воспитала двух дочек и уже успела стать бабушкой и дедушкой. Внука Петю им подарила старшая дочь Анастасия.