«Хочу домой»: Стриженова опубликовала фото из больничной палаты

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«За что мне все это?»: Стриженова призналась, что падение в прямом эфире «дорого ей обошлось»

Телеведущая решилась посмотреть на себя со стороны. Ее падение в студии программы «Время покажет» увидела почти вся страна. Артистка раздосадована сложившейся ситуацией.