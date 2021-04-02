«Мне идет?»: Кошкина примерила форму пилота самолета для новых съемок

Широкую популярность Яна Кошкина получила благодаря роли в сериале «ЧОП». Теперь она востребованная ведущая, модель и актриса. В эти дни брюнетка появилась на съемочной площадке нового проекта в роли пилота самолета.

«Мне идет форма пилота? Пока только в кино, но мечты ведь сбываются…» — написала Кошкина.

Напомним, недавно Кошкина сделала приятный сюрприз маме. Яна подарила ей автомобиль марки KIA стоимостью порядка двух миллионов рублей. Об этом она рассказывала своим фанатам. А вот о личной жизни 30-летней брюнетки ничего не известно. В конце прошлого года ходили слухи о ее романе с шоуменом Гариком Мартиросяном, но их опровергла жена юмориста.

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