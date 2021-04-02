«Бабушки слезами умиления умоются»: Шепелев показал кадры первой фотосессии новорожденного наследника

Телеведущий и его избранница устроили профессиональную съемку для ребенка. Малыш во время нее вел себя идеально: он спал.

Известный шоумен Дмитрий Шепелев на днях забрал из клиники свою возлюбленную Екатерину Тулупову и новорожденного ребенка, пол которого телеведущий по каким-то причинам пока не раскрывает.

Малыш, которому несколько дней от роду, уже успел побывать в роли фотомодели. Родители устроили своему наследнику первую в жизни профессиональную съемку, пригласив фотографа, специализирующегося на фотосетах в стиле newborn.

Дмитрий Шепелев уверен, что снимки получатся невероятно трогательными. Телеведущий поделился в Instagram видео, запечатлевшее моменты съемки. В кадр к отцу попал и его новорожденный наследник.

«Первая фотосессия. Бабушки слезами умиления умоются. И мы тоже, похоже», — поделился Дмитрий Шепелев.

Младенец вел себя идеально, пока его фотографировали, он спал. Этому способствовал и специальный шумовой эффект, обладающий убаюкивающим и релаксирующим свойством.

«Модель спит под белый шум. Первый раз слышу такую штуку. Я уехал, чтобы не рубануться», — добавил Дмитрий Шепелев.

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