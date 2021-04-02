«Каждый снимает свое кино»: Гарик Сукачев высказался о новом фильме своего сына «Курчатов»

Четвертого апреля в московском Доме кино состоится премьера короткометражного фильма «Курчатов», который снял сын лидера группы «Неприкасаемые» Гарика Сукачева Александр Королев.

По словам музыканта, его участие в создании картины – минимально. Давать советы, когда их не спрашивают, — не в правилах Сукачева.

«Каждый снимает свое кино. Вот и все. Если у него бывают какие-то вопросы ко мне профессионального плана, я на них с удовольствием отвечаю», — отметил Гарик Сукачев.

Он рассказал, что выступил соавтором сценария, который нуждался в некоторой адаптации. Фильм рассказывает историю советского физика, создателя атомной бомбы Игоря Курчатова. Автор захватывающего сюжета американский автор Айзек Азимов.

«Этот рассказ нужно было адаптировать, чтобы это была русская история, чтобы герои были нашими соотечественниками, не американцы, — поделился Гарик Сукачев в беседе с «Пятым каналом». — Ситуации там не изменены. Нужно было сделать некоторые правки — литературные, сценарные».

Музыкант выразил надежду, что картину его сына ждет успех. По его мнению, работа сделана прекрасно и на высоком профессиональном уровне.

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