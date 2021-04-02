«Мы с Гариком коллеги по модным прическам»: Максим Галкин похвастался одинаковой с сыном шевелюрой

В сентябре этого года самым известным близнецам нашей страны — Гарри и Лизе Галкиным — исполнится уже по восемь лет. Сколь очаровательные, столь и умные и образованные малыши вполне могут соперничать со своими родителями Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным по части популярности в социальной сети.

Каждое видео и фото с участием Гарри и Лизы становится хитом, а каждый их выход в свет — обсуждаемым событием.

Алла Пугачева и Максим Галкин уделяют своим наследникам много времени, вкладывая в их воспитание максимум сил.

Звездный отец гордится тем, что Гарик — его маленькая копия. Максим Галкин поделился видео в сторис Instagram, которым в очередной раз доказал, как похож на него подрастающий наследник.

Максим и Гарри в кадре вдвоем, оба — со взъерошенными волосами.

«Мы с Гариком коллеги по модным прическам», — говорит Максим Галкин.

Сын в ответ весело хохочет.

«Лишь бы над папой посмеяться, — делает вид, что обижен, шоумен. — Откуда у тебя такая прическа, расскажи?»

Гарри объясняет, что высушил феном мокрые волосы — и вот результат.

«Класс, ты как Незнайка», — комментирует Максим Галкин.

Но тут вдруг сын обращает внимание на то, что и у самого отца на голове творится нечто странное.

«А у тебя откуда такая прическа?» — парирует Гарик. «А у меня тоже мокрая голова, и я ее не сушил еще», — отвечает звездный отец.

Напомним, на днях звездное семейство в полном составе отметилось на празднике в честь дня рождения дочери Кристины Орбакайте, Клавы, и осталось очень довольно вечеринкой.

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