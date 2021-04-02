«Каждые пять минут просит узнать о пострадавшей»: адвокат Эдварда Била рассказал о его поведении

По словам юриста, задержанный блогер не столько беспокоится за себя, сколько за жизнь раненной в ДТП женщины.

Судьба блогера Эдварда Била, задержанного после ДТП в центре Москвы 1 апреля, напрямую зависит от состояния женщины, пострадавшей в этой аварии. Сотрудница Госдумы Мария Артемова попала в реанимацию в тяжелом состоянии, и пока нельзя с уверенностью сказать, что врачи спасут ее жизнь. А это повлияет на то, по какой части статьи 264 УК РФ молодому человеку предъявят обвинение: с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего или смерти. Следствие ждет и пока не подает в суд ходатайство об аресте блогера.

Об этом рассказал адвокат Била Геннадий Удунян. По его словам, молодой человек беспокоится больше не за себя, а за пострадавшую женщину.

«Находится в шоке, каждые пять минут просит следователя узнать о состоянии пострадавшей», — описал правозащитник своего клиента в разговоре с сайтом MK.ru.

По словам юриста, его доверитель действительно находился за рулем синей Audi в момент столкновения нескольких машин и был трезв. Виновен он в произошедшем или нет, должно установить следствие, которое проведет ряд экспертиз. Что касается автомобиля, то он принадлежит не Эдварду, а его другу, поэтому большое количество нарушений, числящееся за этой машиной, не имеет отношения к Билу.

Адвокат добавил, что блогер готов возместить ущерб вне зависимости от того, как дальше будет развиваться дело.