«Тебе надо купить»: Ксения Собчак восхитилась портретом Филиппа Киркорова

Жена режиссера Константина Богомолова — Ксения Собчак — увидела в одном из столичных музеев картину с изображением Филиппа Киркорова и осталась в восторге от работы. Знаменитость посоветовала своим поклонникам посетить выставку, а самому поп-королю приобрести свой портрет.

Ксения рассказала, что уже целую неделю гуляет по музеям. Она показывает подруге лучшие выставки Москвы. Однако Собчак и представить не могла, что будет очарована изображением своего друга и коллеги — артиста Филиппа Киркорова.

«На этой неделе у меня был личный «день музеев». Приехала близкая подруга, и мы устроили культпоход. Замечательная выставка Пепперштейна. Филя, тебе надо купить твой портрет: он суперкрасивый. И только ты, Кобзон и Лоза удостоились внимания автора», — отметила Ксения.

Собчак записала видео на фоне картины. Телеведущая расхвалила портрет Филиппа Бедросовича.

Что касается самой картины, она была выполнена в самых ярких красках. Киркоров был изображен в короне с перьями на голове, мехах и с крупными каменьями.

«А сейчас авангард — это одно из главных достижений в искусстве России. И так у нас, увы, всегда. Сходите. Очень рекомендую», — предложила своим фантам Ксения.

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