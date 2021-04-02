«Наша любимая»: Жасмин запечатлела детей в обнимку с Аллой Пугачевой

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Жасмин появилось совместное фото ее детей и исполнительницы хита «Айсберг». Знаменитость подчеркнула этим кадром близость к семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Напомним, что недавно прошел праздник внучки Примадонны — Клавдии Земцовой. Дочь певицы Кристины Орбакайте и предпринимателя Михаила Земцова с размахом отметила свое девятилетие.

На вечеринке в честь именинницы пришли дети самых знаменитых российских артистов. Сын и дочь певицы Жасмин тоже отметились на дне рождении. Маргарита появилась в золотистом платье с воланами и вышивкой. Девочка заплела две косы и подобрала к наряду мерцающие балетки. А ее брат Мирон был одет в черный атласный костюм и белые футболку и кроссовки.

Жасмин запечатлела своих детишек рядом с Аллой Пугачевой. Сама Примадонна выбрала наряд в стиле total black. Длинное платье жена Максима Галкина подчеркнула широким ремнем с серебристой пряжкой.

«Наша любимая Алла Борисовна», — подписала фото Жасмин.

«Какая она красавица, Алла Борисовна — эталон красоты! Была, есть, и будет!», «Прекрасная Алла! Чудесные Маргарита и Мирон», «Прекрасная Алла и детки-няшки», «Вот это взгляд, Мирончик!», «Аллочка все еще выглядит молодо, отличное фото», — отметили поклонники певицы в комментариях под снимком.

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