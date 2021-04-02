«Она не готова жить с тем, что ее лапают!»: Троянова заступилась за бывшую участницу «Последнего героя»

Ведущая шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» Яна Троянова во время записи совета программы заступилась за одну из бывших участниц Анастасию Петрову. Девушка обвинила одного из соплеменников в харассменте.

Отметим, что Петрова выбыла из проекта, но решила вернуться, чтобы рассказать, как один из мужчин на шоу хватал ее ниже пояса во время пребывания на острове. Петрова в детстве пережила попытку изнасилования, поэтому поступок участника вызвал у нее негодование. Она собрала всех участников, чтобы пообщаться при выключенных камерах. Она не хочет, чтобы подобное повторилось.

«Вы говорите всем женщинам: «Молчите!» Но Настя Петрова не готова жить с тем, что ее лапают! Почему мы стали виноваты за его действия? Я против того, чтобы такое продолжалось на проектах – на любых!»

Яна Троянова

Новый выпуск шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» выйдет 3 апреля в 19:00, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

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