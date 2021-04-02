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Бузова и Бородина в деле: телеканал «Ю» подтвердил перезапуск «Дома-2» и назвал имена ведущих

Основные звезда проекта останутся в строю и продолжат радовать поклонников шоу.

Бузова и Бородина в деле: телеканал «Ю» подтвердил перезапуск «Дома-2» и назвал имена ведущих
Ольга Бузова и Ксения Бородина. Фото: instagram.com/dom2_tnt/

Руководители телеканала «Ю» подтвердили перезапуск «Дома-2» на своей площадке и назвали имена ведущих шоу. Надо отметить, что вся «старая гвардия» останется при деле. В новом «Доме-2» будут Ольга Бузова, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов. Останутся на шоу и звездные участники. Их имена пока держатся в секрете. К ним присоединятся новые лица, о которых пока никто не слышал.

Шоу "Дом-2"
Шоу «Дом-2». Фото: instagram.com/dom2_tnt/

Как отметили на телеканале «Ю», новый проект получит название «Дом-2. Новая любовь». В эфир на канале он будет выходить по утрам и вечерам. Формат останется прежним. Новые выпуски зрители смогут увидеть уже с 19 апреля, сообщает портал super.ru.

Напомним, что ранее ходило множество слухов о будущем телестройки. Одно время даже казалось, что «Дом-2» канул в лету. Желающих показывать проект просто не было.

Добавим, что последний выпуск «Дома-2» вышел в эфир в конце прошлого года на канале ТНТ. После этого всех ведущих и участников распустили.

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