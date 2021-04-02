«Еще больше контента, драйва, развлечений»: Андреев объявил о запуске нового «Дома тиктокеров»

Как отметил продюсер, предыдущий пост о закрытии был не больше, чем первоапрельской шуткой.

Продюсер Ярослав Андреев в Instagram сообщил о запуске нового «Дома тиктокеров». При этом он отметил, что его предыдущий пост о закрытии проекта был не больше, чем первоапрельской шуткой.

«Запускаем проект Dream Team House 2.0! Проекту год. За это время мы сделали очень много: тысячи роликов в Тикток, запустили YouTube-каналы, дали кучу интервью, сняли сотни коллаб со звездами, выпустили десятки треков и так далее». Ярослав Андреев

Как отметил Ярослав Андреев, его команда не собирается останавливаться на достигнутом. Им хочется большего. Сейчас готовятся новые проекты. «Dream Team House 2.0 — еще больше контента, драйва, веселья, развлечений. Дальше – больше», — заявил он.

Dream Team House — российский тиктокерский дом. Был основан блогерами Даней Милохиным и Никитой Левинским, а также предпринимателем Ярославом Андреевым. Он начал работу в марте 2020 года. Проект пользуется огромной популярностью у молодежи.

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