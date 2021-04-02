«Пыталась выправить его на работу»: бывшего жениха Ольги Бузовой вывели на чистую воду

На этот раз с жалобами выступила его экс-возлюбленная Марина Алекс.

Бывшая возлюбленная победителя проекта «Замуж за Бузову», бизнесмена Дениса Лебедева, Марина Алекс, заявила, что он регулярно проматывал ее деньги в период их отношений. Она пыталась научить мужчину самостоятельности, но все ее попытки потерпели крах.

«Я его пыталась выправить на работу, чтобы он перестал зависеть от женщин. Но у меня этого не получилось. В итоге я подвергалась моральному прессингу». Марина Алекс

Как отметила Алекс, все ее деньги Лебедев тратил на вино и на тусовки в различных питейных заведениях. При этом он под разными предлогами выпрашивал у нее «материальную поддержку».

Отметим, что сейчас Денис Лебедев женат на нотариусе Екатерине Пановой. Она является членом Московской областной нотариальной палаты, входит в состав Международного сообщества нотариата. Алекс уверена, что это новая жертва неудачливого бизнесмена и советует ей от него быстрее уходить, сообщает Пятый канал.

Напомним, что в 2018 году Денис Лебедев недолгое время встречался с Ольгой Бузовой. Правда, примерно через неделю отношений она вычислила, что он использует ее в своих целях и пиарится на звездном имени. На этом их роману пришел конец.

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