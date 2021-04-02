Дима Билан потребовал проценты с зятя, который не отдает ему долг более 19 миллионов рублей

Между тем сам родственник уверяет, что никаких денег от музыканта никогда не получал.

Певец Дима Билан потребовал через суд проценты со своего зятя Геннадия Белана-Зимина, который, как уверяет звездный исполнитель, должен ему более 19 миллионов рублей. В денежном эквиваленте проценты равны почти полумиллиону рублей — 487 тысячам.

Между тем зять Билана не собирается возвращать не то что проценты, но и сам долг. Он уверяет, что никаких денег от музыканта не получал, а в документе, который об этом свидетельствует, подпись просто кто-то за него подделал.

В Бабушкинском районном суде Москвы, где рассматривается громкое дело, уже назначена судебная почерковедческая экспертиза. Она необходима, чтобы установить подлинность подписи Белана-Зимина.

Напомним, что Дима Билан осенью прошлого года дал мужу своей сестры кругленькую сумму на развитие бизнеса — 19,5 миллиона рублей. Позже мужчина разругался с сестрой Билана. Она удалила все фотографии с супругом. Возможно, что пара даже уже развелась. Сам зять Билана также убрал звездную приставку в своей фамилии, сообщает «СтарХит».

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