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Дима Билан потребовал проценты с зятя, который не отдает ему долг более 19 миллионов рублей

Между тем сам родственник уверяет, что никаких денег от музыканта никогда не получал.

Дима Билан потребовал проценты с зятя, который не отдает ему долг более 19 миллионов рублей
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Певец Дима Билан потребовал через суд проценты со своего зятя Геннадия Белана-Зимина, который, как уверяет звездный исполнитель, должен ему более 19 миллионов рублей. В денежном эквиваленте проценты равны почти полумиллиону рублей — 487 тысячам.

Дима Билан
Дима Билан. Фото: Globallookpress.com

Между тем зять Билана не собирается возвращать не то что проценты, но и сам долг. Он уверяет, что никаких денег от музыканта не получал, а в документе, который об этом свидетельствует, подпись просто кто-то за него подделал.

В Бабушкинском районном суде Москвы, где рассматривается громкое дело, уже назначена судебная почерковедческая экспертиза. Она необходима, чтобы установить подлинность подписи Белана-Зимина.

Напомним, что Дима Билан осенью прошлого года дал мужу своей сестры кругленькую сумму на развитие бизнеса — 19,5 миллиона рублей. Позже мужчина разругался с сестрой Билана. Она удалила все фотографии с супругом. Возможно, что пара даже уже развелась. Сам зять Билана также убрал звездную приставку в своей фамилии, сообщает «СтарХит».

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