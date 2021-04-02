«Слушайте, отстаньте от меня»: Тутберидзе нервно отреагировала на вопрос о Трусовой

Как отметила наставница, она не может дать серьезный комментарий относительно того, вернулась ли в ее команду «русская ракета».

Тренер Этери Тутберидзе отреагировала на слухи, что бронзовый призер чемпионата мира в шведском Стокгольме Александра Трусова может вернуться в ее группу обратно от Евгения Плющенко. Ранее об этом заявил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Причем он подчеркнул, что вопрос уже решенный и это вовсе не первоапрельская шутка.

«Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу ее возвращения… Кто сказал по поводу возвращения? Лайшев не имеет отношения к нашей работе никакого абсолютно. Слушайте, отстаньте от меня. Нет, ничего я не подтверждаю». Этери Тутберидзе

Напомним, что Ренат Лайшев ранее также в критических тонах высказался в жене олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — музыкальном продюсере Яне Рудковской, сообщает канал «Рен ТВ».

Позже сама бизнесвумен обратилась к публике, опровергнув слова о том, что Сашу Трусову якобы переманили в команду Плющенко.

Рудковская уточнила, что Трусова вовсе не вещь, чтобы ее можно было украсть. Ее муж, отвечая директору школы, попросил забрать телефон у Рената Лаишева, чтобы он в будущем не распространял среди журналистов непроверенную информацию.

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