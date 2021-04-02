Элегантность и грация: Барановская вышла в свет в мерцающем стразами синем платье в пол

35-летняя телеведущая и шоувумен Юлия Барановская совсем недавно вернулась из отпуска по России. Девушка продолжает свой трип по изучению родины, и на ее личной карте путешествий уже отмечены Байкал, Алтай, Мурманск и много других живописных мест.

Будто с корабля на бал, Юлия Барановская по возвращении из поездки сразу же приступила к работе. Накануне она блистала на церемонии Fashion People Awards Teens 2021, выступив одной из ведущих мероприятия.

Для выхода на сцену Барановская выбрала синее асимметричное платье в пол, украшенное стразами. Имитация запаха и драпировка на талии подчеркнули силуэт звезды, а высокий разрез визуально удлинил ноги красавице.

«Обожаю стоять на одной сцене со своим сыном», — призналась звезда.

Оказалось, что пару Барановской составил ее старший сын Артем Аршавин. 14-летний наследник хочет быть ведущим, и у него уже неплохо получается.

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