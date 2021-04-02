Познер раскрыл содержание записки Жванецкого, оставленной у Стены Плача в Иерусалиме

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыл содержание записки, которую оставил незадолго до своей смерти писатель-сатирик Михаил Жванецкий у Стены Плача в Иерусалиме.

«В Иерусалиме есть Стена Плача. Это остатки от второго храма. И есть такая традиция, что ты можешь написать записку и вложить в щели между этими громадными камнями. Написать господу Богу. И я как-то спросил своего друга, ушедшего, к сожалению, не так давно Михаила Жванецкого: «Слушай, а ты оставил записку, когда был там?» Он говорит: «Да, оставил». Я спросил, что он написал. Он ответил: «Я оставил свой номер телефона». Так чтобы Господь мог ему позвонить в случае чего. Я бы оставил такую же записку». Владимир Познер

Как отметил Познер, задним числом все люди умны. «Это все ерунда. Это было в нашей жизни, и никто не знает, как повернулась бы жизнь, если этого не было. Никто об этом не знает. Об этом написан не один роман. Многое хотелось, чтобы не было сделано. Такова жизнь. Мне люди порой говорят, что они о чем не сожалеют. Я прямо балдею. Я о многом сожалению. О чем конкретно больше всего? Ну это вы уж извините», — сказал телеведущий.

Напомним, что Михаил Жванецкий ушел из жизни в ноябре 2020 года. На момент смерти ему было 86 лет.

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