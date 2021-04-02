«Регулярно встречаемся»: Никас Сафронов рассказал о взаимоотношениях с Софи Лорен

В очередном выпуске авторского проекта «Загугли звезду» — новый герой. На этот раз приглашение поговорить о себе принял заслуженный художник России Никас Сафронов. 64-летний мастер пишет портреты, живопись и графику, его работы ценятся по всему миру, а одна из картин, «Мечты об Италии», в 2011 году на аукционе Sotheby’s была продана за 106 000 долларов – рекордную для Сафронова стоимость.

Среди друзей и знакомых Никаса Сафронова – множество звезд мирового масштаба. С одной из них, легендарной Софи Лорен, художник познакомился случайно, это было в 1988 году. Но узнал об иконе стиля Никас еще дошкольником – ему было 5 лет, когда он впервые увидел портрет актрисы и, пораженный, вырвал его из журнала и повесил в спальне.

Вторая встреча Сафронова и Лорен состоялась спустя пять лет после знакомства. Звезда экрана прибыла в Москву на фестиваль и смогла отыскать художника. Он вспомнил, что ему было ужасно неловко приглашать к себе великую актрису в однушку на Малой Грузинской. Но все же сделал это.

«Мы дружим, поздравляем друг друга с днями рождения, регулярно встречаемся. После пандемии надеюсь увидеться лично», — рассказал мастер.

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