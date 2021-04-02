«Я устал от жизни до встречи с Надей»: Познер объяснил, почему ушел от второй жены после 37 лет брака

Телеведущий Владимир Познер в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором неудачном браке. Его женой была Екатерина Орлова. Вместе они были с 1968 по 2005 год. Женщина ушла из жизни в 2015 году. Нынешняя третья супруга Надежда Соловьева младше телеведущего на 21 год.

«Наши семьи на момент знакомства разваливались. Эта беда нас сблизила. Мы вместе поехали в Таллин встречать Новый год. Жили с ней в гостинице. Из Таллина мы вернулись вместе. Я усыновил ее сына Петра Орлова. Он стал сильным журналистом, хотя я его отговаривал от этой профессии, но он меня не послушал». Владимир Познер

Как отметил Познер, если бы ему сказали, что он расстанется с женой после 37 лет брака, то он был сказал, что все кругом сумасшедшие. «В один прекрасный день на совещание по вопросам ВИЧ вошла женщина. Я просто обалдел от ее красоты. Во второй раз, когда она зашла, я уступил ей место и сам сел на фикус, даже не заметив этого. Уход от жены — невероятная тяжелая вещь. Первый наш год жизни с Надей был очень тяжелым. Я чувствовал себя виноватым. Я сказал все Кате. Она, конечно, плохо приняла мои слова. Но мы живем один раз. Думаю, что если бы не встретил Надежду, то меня не было сегодня. Я устал от жизни до встречи с ней. Наши отношения с Катей стали тяжелыми. Возник момент недопонимания и подозрительности. Жить дальше не было никакого желания», — сказал Познер.

Напомним, что Владимир Познер считается одним из мэтров отечественной журналистки. Он первый президент Академии российского телевидения.

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