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«Этот прогиб засчитан не будет»: иеромонах Фотий раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»

По словам победителя проекта «Голос», композиция «искажает образ русской женщины».

«Этот прогиб засчитан не будет»: иеромонах Фотий раскритиковал песню Манижи для «Евровидения»
Иеромонах Фотий. Фото: Globallookpress.com

Победитель телевизионного проекта «Голос» иеромонах Фотий раскритиковал песню исполнительницы Манижи «Русская женщина», с которой она выступит на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» в Нидерландах в мае нынешнего года.

Манижа
Манижа. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Фотий, песню для конкурса выбрали странно. По его мнению, этой композицией решили «позаигрывать со всем миром, Европой и поиграть по их правилам». Он думает, что Европа как не любила нашу страну, так и не полюбит никогда. По его мнению, Россия также никогда не станет защищать те новые ценности, которые сейчас защищает Европа.

«Поэтому вот этот прогиб, наверное, засчитан не будет, а нам просто будет стыдно за нашу страну».

Иеромонах Фотий

В то же время Фотий признал, что Манижа — хорошая певица. В ее творчестве, как он думает, много креатива, сообщает РИА Новости.

Напомним, что иеромонах Фотий одержал победу на шоу «Голос» в 2015 году. После победы он дал уже больше двухсот концертов в разных городах страны.

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