Лифто-лук в стиле Вalenciaga: Бузова вышла в люди в безразмерном бомбере и черных легинсах

Телеведущая Ольга Бузова ежедневно радует своих фанатов новыми фото и видео в Сети. Девушка, несмотря на свой загруженный график, никогда не забывает о микроблоге, куда публикует и новости о концертах, и события из личной жизни, и рабочее закулисье.

На этот раз Бузова показала свой аутфит для очередного выхода в люди. Девушка выбрала безразмерный бомбер и легинсы, выдержав тренд на монохром. Мы попросили прокомментировать наряд певицы Эллу Маковей, стилиста-имиджмейкера.

«Ольга Бузова показала нам свой лифто-лук в стиле Вalenciaga. Эстетика черпает вдохновение в стиле рабочих окраин и мигрантских лагерей. На Ольге черный аутфит, состоящий из худи и куртки-бомбера оверсайз, надетых поверх леггинсов. Ну а чтобы убедиться, что перед нами все-таки звезда, стоит обратить внимание на популярную модель сумки-«пельмень» на крупной цепи. Насколько идет Ольге такой образ — вопрос спорный. Для телеведущей это, скорее, игра, маскарад, а не сложившийся индивидуальный стиль», — уверена Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

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