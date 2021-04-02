Алые губы и пышное декольте: Кристина Асмус в образе Мерилин Монро повеселилась на вечеринке

Актриса посетила день рождения Марюса Вайсберга, который был организован в стиле ар-деко.

Накануне в одном из ресторанов Москвы было весело – звезды кино и эстрады зажигали на дне рождения режиссера Марюса Вайсберга. Именинник организовал вечеринку в стиле ар-деко, и гости учли дресс-код.

Например, актриса Яна Кошкина появилась в красном свободном платье и с черной повязкой на голове, украшенной пером. Ее коллега Кристина Асмус решила перевоплотится в секс-символ ХХ века Мерилин Монро. Красавица сделала такую же укладку, как у американской дивы, алый макияж губ и облачилась в белое платье с откровенным декольте.

Среди приглашенных гостей отметились Михаил Галустян, певица Глюкоза, Павел Деревянко, Тимур Батрутдинов, Александр Ревва и многие другие. Веселье продолжалось до самого утра.

Смотрите также