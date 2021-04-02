«Она сильно влюблена, но блогер не ценит»: эксперт по лжи раскрыл роман Манукяна и Маковской

Эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко заявил, что у блогера и музыканта Давида Манукяна бурный роман со своим директором Анной Маковской. На это указывает их поведение во время недавнего интервью журналистам.

Как известно, недавно музыкант оправдывался, как случилось, что на фотографии с ним на заднем плане в постели лежала Маковская. Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой утверждал, что просто зашел в ее номер. Якобы на гастролях они всегда так делают, так как хорошие друзья.

По словам Анищенко, когда Дава говорил эти слова, то на лице как Маковской, так и его отразилась вся гамма чувств. К примеру, у музыканта при ответе начала дергаться губа, что является показателем страха, ужаса и неприятных эмоций. Он боялся, что его сейчас раскроют. Как отметил Анищенко, Дава вел себя в этот момент как лжец и пытался увести разговор в другое русло.

«Спалилась» и Маковская. Губы девушки вытянулись в трубочку. По словам эксперта, так она пыталась подавить гнев и ярость. В ее поведении чувствовалась обида и злость.

«У нее проявляются сильные признаки стресса в тот момент, когда упоминают ее имя. Она жует свои губы, опускает взгляд вниз — переживает. Затем смотрит на Даву, мол, что же ты ответишь? Ей обидно слышать о себе такие слова. Она сильно влюблена, но блогер не ценит». Илья Анищенко

Напомним, что несколько месяцев назад Манукян со скандалом расстался с Бузовой. Сейчас он утверждает, что у него нет никаких отношений с девушками. Ему хочется побыть одному, сообщает «Комсомольская правда».

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