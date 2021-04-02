Яркая и стильная: 67-летняя Успенская пополнила гардероб трендовыми трикотажными костюмами

«Звезда русского шансона» Любовь Успенская не жалеет никаких средств на себя и свою внешность. Совсем недавно певица сделала скульптурирование фигуры, придав пышности своим формам. И для своего нового силуэта поспешила обновить гардероб.
«Запахло весной. Холода позади, готовимся к самому красочному времени года и теплой погоде», — подписала под фото артистка.
Успенская пополнила гардероб сразу несколькими модными трикотажными комплектами, которые поспешила примерить. Яркий желтый, который в тренде в наступившем сезоне, и теплый беж, по мнению некоторых поклонников, невероятно к лицу эстрадной диве.
«Люба, вы самая ослепительная», «Совершенство — это про Вас», «Просто супер», «Хорошенькая», «Любовь Залмановна. Вы в свои года выглядите лучше меня в мои 34. Удачи вам в жизни», «Любушка-солнышко», «Фигура — отпад», «Вы шикарная», — написали фолловеры в комментариях.