Яркая и стильная: 67-летняя Успенская пополнила гардероб трендовыми трикотажными костюмами

Певица устроила фотосессию в обновках, продемонстрировав не только стильные наряды, но и навык позирования.

«Звезда русского шансона» Любовь Успенская не жалеет никаких средств на себя и свою внешность. Совсем недавно певица сделала скульптурирование фигуры, придав пышности своим формам. И для своего нового силуэта поспешила обновить гардероб.

«Запахло весной. Холода позади, готовимся к самому красочному времени года и теплой погоде», — подписала под фото артистка.

Успенская пополнила гардероб сразу несколькими модными трикотажными комплектами, которые поспешила примерить. Яркий желтый, который в тренде в наступившем сезоне, и теплый беж, по мнению некоторых поклонников, невероятно к лицу эстрадной диве.

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«Люба, вы самая ослепительная», «Совершенство — это про Вас», «Просто супер», «Хорошенькая», «Любовь Залмановна. Вы в свои года выглядите лучше меня в мои 34. Удачи вам в жизни», «Любушка-солнышко», «Фигура — отпад», «Вы шикарная», — написали фолловеры в комментариях.

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