Превратила жизнь в ад: Королева простила любовницу Тарзана, но хочет посадить в тюрьму свидетельницу

Певица Милана Миломанова, которая была лишь свидетельницей в истории об измене культуриста Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко, заявила, что ей светит до шестнадцати лет колонии. Причина в том, что певица Наташа Королева почему-то простила любовницу мужа, но хочет засадить за решетку именно ее.
По словам Миломановой, у нее прошла очная ставка с Тарзаном. В итоге на девушку повесили все: кражу, съемку, распространение порно. Как считает девушка, она в этой истории стала козлом отпущения. Миломанова заявила, что Тарзан стал не первой жертвой Шульженко. Ранее она проделывала такой же трюк с подставным видео со своим парнем-стриптизером.
«Я согласна, что моя вина тоже есть, но я уже изрядно поплатилась. Моя репутация запятнана, и я не знаю, как с этим жить дальше. Наташа Королева превратила мою жизнь в ад. Неужели она готова жить с этим, зная, что сломала жизнь невиновному человеку и отправила его за решетку к убийцам и наркоманам?»
Напомним, что примерно год назад культурист Тарзан пригласил к себе домой двух девушек. С одной из них – Анастасией Шульженко – он изменял жене, а вторая снимала весь процесс на видео. Наташа Королева позже заявила, что из ее дома пропали украшения на пять миллионов рублей. Ролик, записанный Миломановой, она попросила признать порнографией, сообщает «Комсомольская правда».