«В ближайшее время нас станет больше»: Маргарита Грачева сообщила о беременности

Телеведущая Маргарита Грачева в Instagram сообщила, что в ближайшем будущем в их семье ожидается пополнение. Она в очередной раз станет счастливой мамой.

«Ну и на десерт остается новость про беременность. Она настоящая. В ближайшем будущем нас станет на +1 больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком». Маргарита Грачева

«Ого! Вот это чудесные новости! Счастья вам», «Девочку давайте. Хорошей невестой будет», «Маргарита, это такое счастье. Всего вам самого наилучшего», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2017 году муж Маргариты Грачевой отрубил ей кисти рук. Он ее очень сильно ревновал. Сейчас мужчина отбывает срок в колонии. От первого брака у нее двое детей. В 2019 году телеведущая вышла замуж за мужчину по имени Максим, который окружил ее заботой и лаской.

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