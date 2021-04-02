«Объявившихся штук 30»: Никас Сафронов рассказал, сколько у него детей

В новом выпуске проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro о себе рассказал Заслуженный художник России Никас Сафронов. Он лично ответил на вопросы, которые поклонники часто задают поисковикам в Сети.

Разоткровенничался 64-летний художник и о своей личной жизни. Он заметил, что официально женат был лишь дважды – первый брак продлился 20 дней, второй – год. После чего ни одни отношения Сафронов не регистрировал. Сколько муз у него было, мастер не считал. Однако, плодов любви сегодня он «пожинает» бесчисленное количество – как оказалось, художник богат наследниками.

«Детей у меня много. Объявившихся штук 30, но я общаюсь с шестерыми: Лука – самый большой и любимый, Дима, который появился из Таллина, Стефано – мой законный сын. Юлечка есть, Саша еще есть. Они мои, но я их не воспитывал, теперь пытаюсь компенсировать помощью», — рассказал о личном Сафронов.

За Сафроновым давно закрепилась слава ловеласа. Он как-то признавался в интервью Лере Кудрявцевой, что «всегда рад искуситься», лишь были бы те, кого хотелось искушать. А сейчас художник уверяет, что готов жениться.

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