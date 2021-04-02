По-весеннему: Гагарина вслед за Бузовой выгуляла голубой костюм

Весна наступила не только на календаре, но и в гардеробах многих модниц, в том числе звездных. Телеведущая Ольга Бузова накануне отправилась на съемку в брючном костюме яркого голубого цвета. Оттенили образ белые лодочки и топ, получился весенний легкий образ.

Вслед за Бузовой вписала в свой гардероб яркие краски и певица Полина Гагарина. Звезда отправилась на вечеринку, нарядившись в голубой костюм. Правда, певица отдала предпочтение модному винилу, отчего наряд сразу же перешел в категорию вечерних.

Наряд певицы состоял из блузы на запах с рукавами-буфами и брюк слоуч. Акцентом в образе стал черный ремень, который подчеркнул осиную талию звездной модницы.

Смотрите также