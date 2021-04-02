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«Ч.и т.д»: Бузова четырьмя буквами ответила Киркорову, раскрывшему причину ее расставания с Давой

Певица не осталась в стороне после громких слов поп-короля.

«Ч.и т.д»: Бузова четырьмя буквами ответила Киркорову, раскрывшему причину ее расставания с Давой
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Певица Ольга Бузова в своем фан-аккаунте в Instagram прокомментировала громкие слова поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова относительно ее расставания с блогером и музыкантом Давидом Манукяном.

Комментарий Ольги Бузовой
Комментарий Ольги Бузовой. Фото: instagram.com/buz_haus/

Напомним, что на вручении премии «Прорыв года» музыкант впервые озвучил причину краха отношений звезд. «Шерше ля фам! Ну, а кто без греха?!» — сказал Киркоров, явно намекая, что в жизни Давы появилась другая женщина.

«Ч.и т.д», — написала в комментариях под жаркими спорами поклонников Ольга Бузова, что переводится как «что и требовалось доказать».

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян расстались после полутора лет отношений. Ранее исполнительница говорила, что блогер ей регулярно изменял и даже поднимал на любимую девушку руку. Терпеть его странные выходки звезда больше не смогла. Сам Манукян все обвинения в свой адрес отрицает.

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Давид МанукянДавид Манукян последние новостиОльга БузоваПремия "Прорыв года"Филипп Киркоров