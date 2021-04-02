«Я бы не смог купить»: Никас Сафронов озвучил стоимость своих картин

Новая неделя – новый герой в авторском проекте «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro. На этот раз ответить на самые волнующие пользователей Интернета вопросы лично согласился художник Никас Сафронов.

Никас Сафронов прославился как портретист. Он пишет в авторском стиле dream vision, и его работы есть в личных коллекциях Софи Лорен, Жана-Поля Бельмондо, многих отечественных звезд и политических деятелей. Однако, со своими работами у автора складываются весьма интересные отношения.

«Я не люблю свои картины», — признался художник, — «Мне кажется, они не законченные. Да Винчи писал свои работы по 12 лет и все не мог завершить. Потому что всегда есть что досказать».

И это при том, что каждая из работ Сафронова с годами только растет в цене. К примеру, художник вспомнил, как рассчитался с дантистом своей маленькой картиной. В 90-е годы за нее врачу предложили 28 тысяч долларов.

В настоящее время стоимость картин Сафронова варьируется. Он пишет не только портреты, но и живопись и графику.

«Графика примерно 5 тысяч долларов, большая – 30-50 тысяч, в зависимости от деталей. Портрет может стоить и 100 тысяч долларов», — назвал цены мастер. И отшутился: «Порой приходит заказчик, а я говорю: «Ничего себе, вы богатый, у самого Никаса покупаете! Я бы не смог у него купить».

Свое состояние популярный творец оценил в сумму, превышающую 10 млн долларов. Правда, стоимость картин художник в нее не включил, как и квартиру.

«Она, наверно стоит миллионов 20, не меньше. Есть гараж в соседнем доме и квартира в Турции», — перечислил состояние 64-летний художник.

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