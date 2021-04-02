Дважды мама: Костенко в укороченном топе и вощеных легинсах похвасталась идеальным прессом

Анастасия Костенко в прошлом – модель и обладательница звания второй вице-мисс России на конкурсе красоты в 2014 году. Фэшн-индустрия, которой посвятила большую часть жизни, теперь лишь часть биографии, а Анастасия теперь – счастливая жена футболиста Дмитрия Тарасова и дважды мама дочек-погодок.

Однако, терять форму молодая мама не собирается. Девушка активно занимается фитнесом, о чем не раз рассказывала своим подписчикам в Сети. А теперь пришло время похвастаться результатами, и Костенко показала свой идеальный пресс.

Дважды мама позировала себе в зеркале в укороченном топе и вощеных легинсах. Кстати, помимо Костенко, к лету уже хорошо подготовились Полина Гагарина и Валерия – они регулярно занимаются физкультурой и пристально следят за фигурой.

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