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Дважды мама: Костенко в укороченном топе и вощеных легинсах похвасталась идеальным прессом

Модель уделяет большое внимание занятиям спортом.

Дважды мама: Костенко в укороченном топе и вощеных легинсах похвасталась идеальным прессом
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Костенко в прошлом – модель и обладательница звания второй вице-мисс России на конкурсе красоты в 2014 году. Фэшн-индустрия, которой посвятила большую часть жизни, теперь лишь часть биографии, а Анастасия теперь – счастливая жена футболиста Дмитрия Тарасова и дважды мама дочек-погодок.

Однако, терять форму молодая мама не собирается. Девушка активно занимается фитнесом, о чем не раз рассказывала своим подписчикам в Сети. А теперь пришло время похвастаться результатами, и Костенко показала свой идеальный пресс.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Дважды мама позировала себе в зеркале в укороченном топе и вощеных легинсах. Кстати, помимо Костенко, к лету уже хорошо подготовились Полина Гагарина и Валерия – они регулярно занимаются физкультурой и пристально следят за фигурой.

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