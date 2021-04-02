«Прекрасный вечер»: Бузова вслед за Лорак предстала в наряде из пайеток

Певица с сестрой отметилась в одном из столичных кабаре.

Многие звезды для выхода в свет выбирают яркие и мерцающие наряды. На недавней музыкальной премии певица Ани Лорак появилась в черном брючном костюме оверсайз, выполненном из пайеток. Звезда не осталась незамеченной и была в самом центре внимания. К тому же, она одержала победу в номинации «Певица года».

Вслед за Ани Лорак наряд из пайеток выбрала Ольга Бузова. Правда, поющая телеведущая отдала предпочтение не черному, а серебристому блеску. Девушка отправилась с младшей сестрой Анной в кабаре в платье-макси с оригинальным декольте и высоким разрезом до бедра.

«Прекрасный вечер с моей лапой», — подписала снимок Бузова.

Телеведущая в последнее время все чаще выбирает яркие трендовые наряды весенних оттенков. Ранее звезда появилась на «Модном приговоре» в строгом брючном костюме цвета сочной зелени.

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