«Забрала тапки из отеля»: экс-звезда «Дома-2» Рустам Солнцев посмеялся над Ксенией Бородиной

Телеведущая рассказала, что в стамбульской гостинице ей приглянулись тапочки, и она прихватила их с собой.

Шоумен, блогер Рустам Солнцев сделал себе имя благодаря участию в реалити-шоу «Дом-2». Теперь он ведет микроблог в Instagram и канал на YouTube, где обсуждает злободневные светские темы и заявления звезд.

На этот раз Солнцев опубликовал видео, в котором экс-ведущая «Дома-2» Ксения Бородина признается, что в стамбульском отеле, где она отдыхала на днях, ей приглянулись тапочки. Настолько, что она прихватила их с собой.

«Ксю забрала из отеля тапки и теперь мучима этим. Помогите Бородуле определиться!», — посмеялся Солнцев.

Подписчики шоумена не стали стесняться в выражениях. Многие стали недоуменно спрашивать, зачем девушке, которая может себе позволить люкс, одноразовые тапки из отеля. Большинству ситуация показалась смешной.

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