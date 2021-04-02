Наташа Королева в полупрозрачном мини-платье с металлизированным декором засветила пышный бюст

После снятия ограничений на проведение массовых мероприятий и концертов жизнь, кажется, закипела с новой силой. Звезды и их поклонники невероятно соскучились друг по другу. И многие артисты поспешили на гастроли. Наташа Королева уже посетила несколько городов, где порадовала фанатов своими выступлениями и нарядами.

больше по теме Наташа Королева отметилась на Мальдивах в зеленом платье с открытыми плечами и тюрбаном на голове Певица впервые отдыхает на райских островах и не скрывает своих восторгов от курорта.

Накануне на очередном выступлении Королеву сопровождал ее 19-летний сын Архип Глушко. Молодой человек делает сольную карьеру и уже не раз выходил вместе со своей звездной мамой на сцену. Звезда заглянула к нему в гримерку, чтобы поддержать.

Королева предстала в полупрозрачном мини-платье с откровенным декольте, в котором еле уместилась выдающаяся грудь. Певица часто выбирает женственные и довольно пикантные наряды для сцены, чтобы быть в центре внимания. И это платье с металлизированным серебристым декором – одно из множества в коллекции звезды.

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