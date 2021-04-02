«Такой уж дресс-код»: Яна Кошкина в красном платье и с пером на голове посетила вечеринку

Звезда телеканала ТНТ, актриса Яна Кошкина накануне была приглашена на день рождения режиссера Марюса Вайсберга, который был организован в стиле ар-деко. Девушка выбрала соответствующие яркой эпохе в истории европейской моды наряды и аксессуары. Она облачилась в алое свободное платье и меховую накидку. Прическу украсила лента из пайеток, декорированная черным пером, а декольте – нитка черных бус.

«Я в таком новом для себя образе, такой уж дресс код сегодняшней вечеринки», — показала себя звезда.

Вместе с Кошкиной день на дне рождения повеселились Михаил Галустян, Глюкоза, Павел Деревянко и многие другие. Актриса запечатлелась на память с Тимуром Батрутдиновым, который в последнее время пропал из соцсетей.

Снимок получился достаточно провокативным – Батрутдинов, нежно держа руку Кошкиной в своей руке, тянулся к ее щеке, а девушка томно поворачивала к нему губы.

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