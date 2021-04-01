Подготовка к лету: Гагарина в облегающем костюме показала стройную фигуру

Когда Полина Гагарина начинала прокладывать путь на большую сцену, участвуя в проекте «Фабрика звезд», выглядела она иначе. С другим цветом волос и лишними килограммами теперь ее едва узнать. Эффектная блондинка поражает всех стройным телом и мотивирует заниматься спортом. В своем микроблоге она часто публикует кадры из зала. На этот раз Полина позировала, облачившись в черный облегающий спортивный костюм.

«Как у вас с подготовкой фигуры к лету?» — написала Гагарина.

Ответы фанатов не заставили себя ждать.

«Хуже, чем у вас! Фигура – топ! Шикарно выглядите! Идеальная фигурка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в конце марта Гагарина отметила свой 34-й день рождения. Артистка воспитывает двух детей от разных мужчин. У нее есть сын Андрей и дочка Мия.

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