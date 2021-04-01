Валерия похвасталась свежим загаром, облачившись в платье с откровенным декольте

В эти дни певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным наслаждаются отдыхом в Дубае. Компанию им составили младший сын артистки Арсений с женой Лианой и дочкой Селин. 1 апреля малышке исполнилось три месяца. По этому случаю Валерия разместила в своем Instagram совместный снимок, поблагодарив Арсения и Лиану за чудесную внучку.

На фото певица позировала в белом платье с красным фантазийным принтом, блеснув откровенным декольте. Такой оттенок платья только подчеркнул яркий свежий загар блондинки, а широкий пояс — тонкую талию изящной блондинки.

Напомним, Валерия входит в состав членов жюри шоу «Маска» на НТВ. В предыдущей серии проект покинула Марина Кравец, которая выступала под маской Солнца.

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