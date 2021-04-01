«До слез!»: Лазарев запечатлел на видео, как подросшая дочка в желтом платье поздравила его с днем рождения

Сергей Лазарев 1 апреля отмечает день рождения. Он всегда с радостью собирается с друзьями, когда у него есть такая возможность. Певец дружит с Полиной Гагариной, Ани Лорак и другими коллегами. Однако в этом году он предпочел уехать отдыхать. Артист оказался в Мексике, где катается на воздушном шаре, осматривает старинные пирамиды и наслаждается красивой природой. Даже детей с собой в отпуск он не взял.

Как известно, свою личную жизни Сергей скрывает. Но у него подрастает сын Никита, которому скоро исполнится семь лет, а также двухлетняя дочка Анна. Если старшего наследника он часто берет на репетиции и даже на телевизионные шоу, то дочку показывает редко. Но в честь дня рождения папы малыши записали поздравления на видео. Лазарев был так тронут, что поделился своим счастьем.

В кадре Анна предстала в платье лимонного цвета с принтованной юбкой. У нее отрасли волосы, поэтому образ дополнял ободок.

«С днем рождения, любимый папа! Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе счастья», — сказала кроха.

Следом за ней прочитал стихотворение Никита.

«Хочу давно сказать тебе, Но все не знаю как: Ты лучший папа на земле, В любых делах мастак! Твоя любовь всегда со мной, об этом помню я. И много счастья, папа, желаю для тебя», — произнес он.

«До слез! Мои любимые! Самое трогательное поздравление от моих солнышек!» — поделился именинник.

Кадры растрогали многих коллег и друзей певца. «Какие сладкие! Это самые лучшие поздравления!» — написала мама Тимати Симона Юнусова. «Мои ангелы, мои стимулирующие таблетки. Люблю безумно своих внуков», — заявила бабушка малышей. «Какая взрослая Аня стала», «Разрыв сердечка получен», «Как это мило», «Какая крутая блондинка растет», «Уууууу я в слезы. Анечка такая уже тоже большая. Никиточка молодец», — прокомментировали пост подписчики.

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