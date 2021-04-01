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«Мне очень и очень жаль»: Лобода заразилась CoViD-19

Певица почувствовала недомогание несколько дней назад.

«Мне очень и очень жаль»: Лобода заразилась CoViD-19
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

На днях Светлана Лобода попала в неприятную ситуацию. Пластический хирург из Узбекистана показал в своем микроблоге результат своей работы с девушкой, похожей на Светлану. При этом врач отметил Instagram певицы. Разъяренная артистка пообещала привлечь к ответственности медика и направить к нему юристов. Теперь с Лободой случилось еще одно грустное событие — она заразилась коронавирусом. Об этом блондинка сообщила в своем микроблоге.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на CoViD 19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших», — написала Лобода.

Артистка добавила, что ближайший концерт ей пришлось перенести на 16 апреля.

Добавим, за последние сутки в России выявлено 9 169 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За этот же период выздоровели 10 247 человек.

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