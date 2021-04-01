«Скажи что-нибудь на русском языке»: Водянова показала, как общается с сыном-англичанином

Модель объяснила, что все ее наследники знают несколько языков. При этом ее старший сын Лукас признался, что для него русский язык очень сложный.

Наталья Водянова родилась в Нижнем Новгороде, но карьеру построила во Франции. Она счастливо жила в браке с британским аристократом Джастином Портманом. Девушка подарила ему троих наследников: Лукаса, Неву и Виктора. Однако спустя девять лет они расстались. Вторым избранником модели стал наследник модной империи Louis Vuitton и Moët Hennessy Антуан Арно. Он был очарован девушкой и долго искал к ней подход.

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Теперь они супруги и счастливые родители. Водянова подарила французскому миллиардеру сыновей: Максима и Романа. Они живут все вместе в особняке в Париже. Примечательно, что Арно принял как родных и старших детей русской красавицы. Несмотря на свою занять, воспитанию наследников она уделяет много внимания. Ее старшему сыну уже 19 лет. Недавно он решил запустить свою линейку обуви.

1 апреля Наталья пообщалась с Лукасом в прямом эфире. Они обсуждали его работу. В какой-то момент модель смутила своего наследника.

«Малыш, скажи что-нибудь на русском языке. Объясни на русском», — попросила она. «Я могу. Это немножко трудно. Я попробовать… По русски — это трудно! Это классные туфли. Я люблю их много, много. Это очень красивый ( орфорграфия и особенности произношения сохранены. — Прим. ред.). Желтые, красные, зеленые. Это все тебе, обязательно, сейчас», — пытался прорекламировать свою обувь молодой человек.

После этого Лукас извинился, что так плохо говорит на русском языке. Он одно время жил в Англии, а уже потом во Франции. Однако за него заступилась мама.

«Сейчас он говорит гораздо лучше. Я была молодой мамой и не знала, как вообще детский мозг воспринимает двуязычие, троязычие. И когда Люк не отвечал мне, то есть я всегда с ним говорила по русски, а он не отвечал мне. В три с половиной года, когда ему было, я сдалась и стала с ним говорить по английски, но со всеми другими детьми я говорю по русски», — пояснила Водянова.

Второй раз парень отказался говорить на русском языке. «Я не хочу. Это трудно», — заявил он. «Зайчик мой, бедный», — стала иронизировать модель. После этого Лукас похвастался тем, как он хорошо общается на французском языке.

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