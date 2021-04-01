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«Не пугайтесь»: обнаженная Асмус без макияжа позировала в ванне

Снимком актриса поделилась в своем Instagram.

«Не пугайтесь»: обнаженная Асмус без макияжа позировала в ванне
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Минувшей зимой Кристина Асмус дважды меняла имидж. В начале декабря она превратилась в брюнетку. Такое преображение ей нужно было для новой роли. А к концу зимы вновь вернулась к своему светлому цвету волос.

На этот раз своим фанатам в Instagram она решила показать, как выглядит без фильтров и макияжа. Актриса запечатлелась в ванне.

«Да, это я! Не пугайтесь. Посмотрим, сколько лайков соберет мое фото без косметики, фотошопа, фильтров и любых вмешательств», — написала Асмус.

Напомним, в прошлом году Кристина развелась с шоуменом Гариком Харламовым после восьми лет брака. В том союзе у пары родилась дочь Настя, которая уже заканчивает первый класс. Юморист оставил бывшей жене и дочке дом в Подмосковье.

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