«Не пугайтесь»: обнаженная Асмус без макияжа позировала в ванне

Минувшей зимой Кристина Асмус дважды меняла имидж. В начале декабря она превратилась в брюнетку. Такое преображение ей нужно было для новой роли. А к концу зимы вновь вернулась к своему светлому цвету волос.

На этот раз своим фанатам в Instagram она решила показать, как выглядит без фильтров и макияжа. Актриса запечатлелась в ванне.

«Да, это я! Не пугайтесь. Посмотрим, сколько лайков соберет мое фото без косметики, фотошопа, фильтров и любых вмешательств», — написала Асмус.

Напомним, в прошлом году Кристина развелась с шоуменом Гариком Харламовым после восьми лет брака. В том союзе у пары родилась дочь Настя, которая уже заканчивает первый класс. Юморист оставил бывшей жене и дочке дом в Подмосковье.

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